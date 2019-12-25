Петербургский ресторатор Затуливетров продал заведение "МыЖеНаТы"

Отныне за ресторан отвечает команда кофейни "Маленький Двойной" на Кадетской линии.

Петербургский ресторатор Александр Затуливетров продал ресторан "МыЖеНаТы". Об этом 19 ноября он написал на своей странице в Facebook.

Как важно найти те самые руки, в которых уверен, которые сделают только лучше, которые с трепетом и ответственностью отнесутся к тому, чему ты посвятил 8 лет жизни! Александр Затуливетров, ресторатор, бизнесмен

Отныне за ресторан отвечает команда кофейни "Маленький Двойной" на Кадетской линии – Элине и Сергею Лукьянович и Марине и Виктории Тихоновым.

Напомним, желание переехать жить в Кению заставило Затуливетрова попрощаться "с кусочком души и сердца". Но ресторатор обещает вернуться в бизнес.

Фото: Facebook / Александр Затуливетров