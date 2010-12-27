Петербургский речной карнавал временно закроет участок Мойки 7-го июля

С 13:30 до 16:30 для судов будет закрыт участок реки Мойки от 1-го Инженерного моста до Большого Конюшенного моста.

В воскресенье, 7 июля из-за проведения Петербургского речного карнавала, с 13:30 до 16:30 для судов будет закрыт участок реки Мойки от 1-го Инженерного моста до Большого Конюшенного моста. Об этом сообщил пресс-центр городской администрации.

Речной карнавал пройдет в Петербурге в четвертый раз. В этом году его темой стал год театра. Команды от 18 городских районов представят оформленные суда на которых будут проходить костюмированные шоу.

На карнавал можно будет бесплатно посмотреть с набережной. Он начнется 7-го июля в 14:00 на набережной реки Мойки.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на развязке КАД с Таллинским шоссе частично перекроют съезд.

Фото: Санкт-Петербургский Речной Карнавал 2019 / ВКонтакте