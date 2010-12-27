На развязке КАД с Таллинским шоссе частично перекроют съезд

В период с 7 по 13 июля 2019 года на участке будут проводиться работы по ликвидации колейности дороги.

ФКУ Упродор "Северо-Запад" информирует жителей Санкт-Петербурга о новых ограничениях движения, которые ввели на Кольцевой Автомобильной дороге (КАД). Речь идет о съезде с внутреннего кольца КАД на Таллинское шоссе в Ленинградскую область, в сторону Красного Села. Там перекроют две полосы.

В управлении сообщили, что в период с 7 по 13 июля 2019 года на участке будут проводиться работы по ликвидации колейности дороги. На время ремонта на участке установят специальные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световые сигнализации.

Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

Фото: ФКУ Упродор "Северо-Запад", открытые источники