Петербургский пенсионер отдал лжеследователю из Москвы 1,3 млн рублей

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Очередной петербургский пенсионер стал жертвой мошенников. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

83-летний потерпевший обратился в полицию 6 сентября. Он рассказал, что на днях ему позвонил неизвестный и представился следователем из Москвы. Мужчина сообщил, что со счета пенсионера пытаются снять деньги и посоветовал перевести средства на безопасный счет. Доверчивый петербуржец последовал совету незнакомца, снял все деньги со своих счетов и перевел их на три другие карты. Сумма ущерба составила 1,3 млн рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Преступника разыскивает полиция.

Ранее в Колпино злоумышленник обманул пенсионерку на 14 000 рублей.

Фото: Piter.TV