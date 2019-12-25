Петербургский пенсионер отдал лжеследователю из Москвы 1,3 млн рублей

Очередной петербургский пенсионер стал жертвой мошенников. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
83-летний потерпевший обратился в полицию 6 сентября. Он рассказал, что на днях ему позвонил неизвестный и представился следователем из Москвы. Мужчина сообщил, что со счета пенсионера пытаются снять деньги и посоветовал перевести средства на безопасный счет. Доверчивый петербуржец последовал совету незнакомца, снял все деньги со своих счетов и перевел их на три другие карты. Сумма ущерба составила 1,3 млн рублей.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Преступника разыскивает полиция.
Ранее в Колпино злоумышленник обманул пенсионерку на 14 000 рублей.
Фото: Piter.TV
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