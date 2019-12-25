Петербургский парламент взял перерыв в неделю

Пленарное заседание также отменили перед Днем народного единства.

В среду, 13 октября, петербургские парламентарии решили взять перерыв на неделю. По словам депутата Дениса Четырбока, отменить собрание в следующую среду решили для созыва экспертного созыва комитета по законодательству, который формирует повестку пленарных заседаний.

Также чиновник обратил внимание, что такое решение важно, учитывая, что 27 октября намечено рассмотрение бюджета города. Помимо этого отдых от пленарных заседаний запланирован еще перед нем народного единства, который в этом году для работающих на пятидневке подарит пять дней отдыха.

Отмену пленарных заседаний 20 октября и 3 ноября депутаты поддержали единогласно.

Ранее мы писали, что депутаты ЗакСа попросят Контрольно-счётную палату провести аудиторскую проверку.

Фото: Piter.tv