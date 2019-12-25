Петербургский онкоцентр приостановил госпитализацию из-за коронавируса

Об этом сообщили сотрудники центра.

Во вторник, 5 мая, РИА Новости сообщило о том, что национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) онкологии имени Петрова приостановил госпитализацию еще в несколько отделений из-за подозрения коронавируса у сотрудников и пациентов.

Сообщатеся, что в связи с выявлением внутрибольничных пневмоний до выяснения их причин закрыто хирургическое отделение онкогинекологии. Кроме того, приостановлена госпитализация в отделение гематологии в связи с выявлением контакта одного из сотрудников с зараженным коронавирусом.

Ранее мы писали, что в НМИЦ им. Петрова закрыли несколько отделений.

Фото: pixabay.com