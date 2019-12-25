Петербургский музей Бродского нашел под паркетом бритвенное лезвие

Среди интересных находок есть монетка, три пуговицы, моток проволоки и старинные газеты.

В понедельник, 29 июня, стало известно о том, что петербургский музей Бродского "поднял" паркет в комнате писателя. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте музея.

Работники музея отметили, что под паркетом скрывалась пыль, грязь и бритвенное лезвие.

Мы нашли там очень много пыли, грязи и немножко следов присутствия человека (вроде бритвенного лезвия).

Отмечается, что в музее намерены не только укрепить конструкцию проседающего пола, но сохранить его подлинность.

Ранее мы сообщали о том, что в музее Бродского в Петербурге под паркетом нашли клад.

Фото:brodsky.online/instagram