Петербургский музей Бродского нашел под паркетом бритвенное лезвие

В понедельник, 29 июня, стало известно о том, что петербургский музей Бродского "поднял" паркет в комнате писателя. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте музея.
Работники музея отметили, что под паркетом скрывалась пыль, грязь и бритвенное лезвие.
Мы нашли там очень много пыли, грязи и немножко следов присутствия человека (вроде бритвенного лезвия).
Отмечается, что в музее намерены не только укрепить конструкцию проседающего пола, но сохранить его подлинность.
Ранее мы сообщали о том, что в музее Бродского в Петербурге под паркетом нашли клад.
Фото:brodsky.online/instagram
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