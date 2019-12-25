Петербургский метрополитен закупит почти 1000 новых вагонов до 2031 года

На эти цели из Фонда национального благосостояния выделят 96,9 млрд рублей.

В течение ближайших девяти лет петербургский метрополитен пополнится 950 новыми вагонами. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

По информации издания, на эти цели из Фонда национального благосостояния выделят 96,9 млрд рублей. В частности, на красной ветке появятся 296 вагонов до 2025 года, на синей – 462 вагона до 2030 года, на фиолетовую закупят 192 вагона до 2031 года.

Планируется частичная замена устаревших вагонов на 1-й линии и полное обновление составов на 2-й линии. На 5-й линии заменят половину вагонов на новые.

Ранее в Ленобласти утвердили проект планировки электродепо для новой станции метро "Кудрово".

Фото: Piter.TV