Жителей Северной столицы приглашают принять участие конкурсе эссе.

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что метрополитен Петербурга объявил творческий конкурс к 23 февраля.Об этом сообщает пресс-служба городской подземки.

Метрополитен объявил конкурс эссе к дню защитника отечества.

"Мы объявляем конкурс и предлагаем нашим мужчинам написать небольшое эссе и рассказать в нем, кем они хотели стать в детстве и удалось ли исполнить эти мечты", —сказано в сообщении.

Известно о том, что работы принимают с 10 до 20 февраля 2020 года на адрес электронной почты метрополитена. Итоги подвекдут 21 февраля.

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