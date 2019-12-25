В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что метрополитен Петербурга объявил творческий конкурс к 23 февраля.Об этом сообщает пресс-служба городской подземки.
Метрополитен объявил конкурс эссе к дню защитника отечества.
"Мы объявляем конкурс и предлагаем нашим мужчинам написать небольшое эссе и рассказать в нем, кем они хотели стать в детстве и удалось ли исполнить эти мечты",
—сказано в сообщении.
Известно о том, что работы принимают с 10 до 20 февраля 2020 года на адрес электронной почты метрополитена. Итоги подвекдут 21 февраля.
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Фото:pixabay
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