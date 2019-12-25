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Метрополитен Петербурга объявил творческий конкурс к 23 февраля
Сегодня, 12:15
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IRINA_CHALKINA

Метрополитен Петербурга объявил творческий конкурс к 23 февраля

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Жителей Северной столицы приглашают принять участие конкурсе эссе.

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что метрополитен Петербурга объявил творческий конкурс к 23 февраля.Об этом сообщает пресс-служба городской подземки.

Метрополитен объявил конкурс эссе к дню защитника отечества.

"Мы объявляем конкурс и предлагаем нашим мужчинам написать небольшое эссе и рассказать в нем, кем они хотели стать в детстве и удалось ли исполнить эти мечты",

 —сказано в сообщении.

Известно о том, что работы принимают с 10 до 20 февраля 2020 года на адрес электронной почты метрополитена. Итоги подвекдут 21 февраля. 

Ранее мы сообщали о том, что на маршруты в Мурино и Гатчине вышли новые автобусы.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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