Петербургский майор, бравший взятки за отправку в Сирию, получил 8 лет колонии

Так, один из них передал Гудкову 165 тысяч рублей, второй – 150 тысяч, а третий – 210 тысяч рублей.

В пятницу, 4 марта, в Петербурге гарнизонный военный суд признал офицера Андрея Гудкова виновным в получении взятки. Он брал деньги с желающих поучаствовать в военной операции России в Сирии. Офицер за командировку требовал от 70 до 210 тыс. рублей. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов.

Так, в 2018 году Гудкову поручили отбирать военнослужащих для направления в командировку в Сирию. Офицер проходил службу на должности заместителя командира эскадрильи по инженерно-авиационной службе войсковой части.

Весной 2018 года Гудков взял с сослуживца 70 тыс. рублей за включение в список направляющихся в Сирию. Другим сослуживцам пришлось заплатить больше. Так, один из них передал Гудкову 165 тысяч рублей, второй – 150 тысяч, а третий – 210 тысяч рублей.

Гудков в суде признал, что брал деньги, однако подчеркнул, что полномочиями по включению военнослужащих в список для направления в Сирию не обладал, поэтому судить его нужно за мошенничество.

В результате суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 9 месяцев. Также Гудкова лишили звания "майор запаса" и конфисковали у него 595 тысяч рублей.

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Фото: Piter.tv

