Петербургский художник отсудил у владельца сайта такси деньги за украденное изображение

Для оформления своего сайта компания незаконно использовала план-панораму художника.

Кировский районный суд Петербурга вынес решение по иску художника Алексея Сергиенко к предпринимателю Роману Чайке о защите авторских прав. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, Сергиенко пожаловался суду на незаконное использование его авторского плана-панорамы Петербурга. Его художник создал в 1992 году, а патент на план зарегистрировал в 2003 году.

Как выяснилось, на сайте ООО "Такси Конкорд" размещена та самая панорама, однако создатели портала взяли ее без согласия на то художника. В ходе судебных разбирательств было установлено, что владельцем доменного имени сайта является Чайка: суд заменил ответчика с организации на предпринимателя и направил дело в другой райсуд.

Художник попросил суд признать незаконным размещение на сайте такси его авторского изображения и взыскать с Чайки 250 тысяч рублей компенсации за нарушение авторских прав. Суд встал на сторону Сергиенко и частично удовлетворил его иск: в пользу художника взыскали 150 тысяч рублей.

Такаже мы рассказывали, что суд принудил Кировский завод выплатить миллион рублей долга газовой компании.

Фото: pixabay