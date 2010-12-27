Петербургский художник нарисовал "условную" свободу в России

"Страшно осознавать, что в нашей стране практически с каждым может случиться несправедливость". (с)

На стене одного из зданий на Бронницкой улице в Петербурге появился стрит-арт, вдохновленный недавним задержанием журналиста Ивана Голунова. Об этом автор стрит-арта написал в своих социальных сетях. Напомним, что автора обвиняли в попытке сбыта наркотиков. Накануне вечером с него сняли все обвинения и отпустили.

К сожалению это далеко не единственный подобный случай, и большинству людей не удаётся добиться такой огласки дела. Страшно осознавать, что в нашей стране практически с каждым может случиться подобная несправедливость. Получается, что наша свобода довольно условна. Она включает в себя оковы и цепи, которые могут внезапно появиться на запястьях

Леша Бурстон, художник, автор стрит-арта

Ранее Piter.TV брал эксклюзивное интервью к Леши Бурстона. Почитать его можно здесь.

Фото: Леша Бурстон