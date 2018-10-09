Петербургский фотограф одержал победу на международном конкурсе в ОАЭ

Жюри по достоинству оценило снимок окруженного льдом ледокола.

Фотограф из Петербурга Александр Чехонин занял первое место в номинации General colour на Международной премии фотографии в ОАЭ. Результаты конкурса появились на сайте HIPA.

Жюри по достоинству оценило снимок окруженного льдом ледокола в акватории Финского залива "Окруженный льдом". Петербуржец отметил, что заявку на участие подал самостоятельно, а фотография была сделана еще в 2021 году, пишет "Фонтанка".

Никто не видел чужих фотографий, но я не ожидал. Было очень много сильных работ. Александр Чехонин, фотограф

Ранее на Piter.TV: юный петербуржец победил во Всероссийской олимпиаде по ИИ.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)