В Петербурге драгдилер вывел оперативников на нарколабораторию

Мужчина продал почти килограмм синтетического наркотика.

Во вторник, 15 октября в Московском районе Петербурга задержали 37-летнего мужчину. У дома №65-2 по Варшавской улице он продал почти килограмм синтетического наркотика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Полицейские пришли с обысками в квартиру предполагаемого драгдилера на Варшавской улице, 69-3. Там стражи порядка нашли еще около 200 граммов вещества, смартфоны, сим-карты и компьютеры.

Правоохранителям также удалось обнаружить лабораторию, в которой производили запрещенный стимулятор. Она находилась по той же улице, только в доме №19-2. Оперативники изъяли 1,3 кг наркотика, химические реагенты, инструментарий и другое оборудование.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков в особо крупном размере. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что в Петербурге пресекли сбыт наркотиков в конфетных обертках.

Фото: Piter.TV