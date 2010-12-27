Депутат ЗакСа требует прекратить замуровывать кошек в подвалах

После ремонта фасадов подвалы закрываются, а внутри остаются кошки и умирают.

Депутат петербургского ЗакСа Михаил Амосов потребовал от коммунальщиков прекратить заживо замуровывать кошек в подвалах. Соответствующее обращение политик направил генеральному директору регионального фонда капитального ремонта Денису Шабурову.

В последнее время от зоозащитников стало поступать все больше обращений по поводу замурованных в подвале животных. После ремонта фасадов подвалы закрываются стеклопакетами и решетками. Внутри остаются кошки и умирают. Амосов предложил обеспечить животным свободный вход и выход. По его словам, замуровывание проходов нарушает все нормы технической эксплуатации, согласно которым подвалы должны проветриваться круглогодично.

Ранее петербургские депутаты уже предлагали оставить открытыми подвалы для бездомных кошек и собак.

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