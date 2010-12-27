В Петербурге бизнесмен купил муляж черной икры за 234 тысячи рублей

Потерпевший приобрел 26 контейнеров с пластиковым товаром.

В полицию Петербурга обратился 51-летний гендиректор коммерческой фирмы по продаже морепродуктов и заявил, что стал жертвой мошенников. По словам заявителя, он купил муляж черной икры за 234 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Потерпевший рассказал, что в сентябре ему позвонил неизвестный и предложил приобрести партию черной икры по низкой цене. Бизнесмен пригласил продавца в свой офис в Ропше и продегустировал товар. Попробовав икру, мужчина заказал партию.

Сделка произошла во дворе дома на улице Лени Голикова. Заявитель обменял деньги на 26 пластиковых контейнеров с якобы черной икрой. Проверять качество продукта он не стал.

В начале прошлой недели, 9 декабря, бизнесмен попробовал то, что купил. Внутри контейнера он обнаружил несъедобные шарики из полимерного материала. Продавец перестал отвечать на звонки.

По факту случившегося проводится проверка. Мошенника ищет полиция.

Ранее врач-диетолог рассказала, кому нельзя есть красную икру.

Фото: pixabay.com