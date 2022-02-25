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Петербургский ТЮЗ отправил письмо потомкам в 2072 год

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Театру исполнилось 100 лет.

Полуденный выстрел с бастиона Петропавловской крепости прозвучал 24 февраля в честь 100-летия со дня основания Театра юных зрителей (ТЮЗ). Выстрел произвела народная артистка РФ Ирина Соколова, которая служит в ТЮЗе с 1963 года.

Также в театре прошла торжественная закладка сейфа с посланием потомкам – письмом к поколению 2072 года, которое будет праздновать 150-летие ТЮЗа.

Сейф с посланием будет храниться в стеклянной капсуле. Через 50 лет потомки смогут его прочесть и узнать, чем жил и к чему стремился ТЮЗ.

Также у петербургского ТЮЗа открыли скульптуру "Конек-Горбунок".

Видео: ВКонтакте / Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А.А. Брянцева

Теги: театр, тюз
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Театры,

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