Роспотребнадзор Петербурга отказался снимать запрет на проведение публичных акций

В ведомстве считают, что заболеваемость все еще находится на высоком уровне.

Роспотребнадзор по Петербургу не согласился с предложением депутата Бориса Вишневского разрешить проводить публичные акции. Они до сих пор запрещены из-за санитарно-эпидемиологической ситуации.

В настоящее время, несмотря на относительную стабилизацию заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге, она продолжает оставаться на высоком уровне с сохранением значительных рисков массового распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). говорится в ответе ведомства.

На данный момент заболеваемость составляет около 700 человек в сутки. Больницы возвращаются к плановому приему, например, Покровская больница. Пансионат "Заря" открывают для отдыхающих.

Фото: Piter.tv