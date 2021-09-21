Роспотребнадзор Петербурга отказался снимать запрет на проведение публичных акций

Роспотребнадзор по Петербургу не согласился с предложением депутата Бориса Вишневского разрешить проводить публичные акции. Они до сих пор запрещены из-за санитарно-эпидемиологической ситуации.
В настоящее время, несмотря на относительную стабилизацию заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге, она продолжает оставаться на высоком уровне с сохранением значительных рисков массового распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
говорится в ответе ведомства.
На данный момент заболеваемость составляет около 700 человек в сутки. Больницы возвращаются к плановому приему, например, Покровская больница. Пансионат "Заря" открывают для отдыхающих.
Фото: Piter.tv
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