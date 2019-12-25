Петербургский Политех временно станет музеем под открытым небом

Арт-объекты выставят на всей территории кампуса.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого в рамках фестиваля Art Weekend временно станет музеем под открытым небом. На территории вуза выставят интересные арт-объекты, один из которых посвятят знаменитому выпускнику Льву Термену. Об этом сообщает пресс-служба Политеха.

100 лет назад в чертежном кабинете Термен создал первый в мире электронный музыкальный инструмент — терменвокс. Чтобы отметить эту дату, художники установили тематические скульптуры в виде схемы сборки катушки. Еще одним арт-объектом, который покажут гостям выставки, стала скульптура "Глаза на цепи".

Экспонаты расставлены на всей территории кампуса Политеха. Их можно будет увидеть в грядущие выходные, 21 и 22 ноября. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте проекта Art Weekend.

Ранее мы писали, что в Политехе открыли студенческое конструкторское бюро.

Фото: Википедия