Петербургский "Горэлектротранс" восстановит движение электротранспорта в Мариуполе

Предприятие запустит в городе-побратиме пилотную трамвайную линию и поставит необходимые запчасти.

Северная столица в лице СПб ГУП "Горэлектротранс" намерена помочь городу-побратиму Мариуполю с частичным восстановлением движения электротранспорта. Об этом рассказал директор предприятия Денис Минкин в беседе с изданием "Петербургский дневник".



Как подчеркнул руководитель, в Мариуполе сохранился подвижной состав несмотря на напряженную ситуацию. А вот в сфере электрического транспорта, например, трамваев, городу потребовалось содействие. "Горэлектротранс" поставит мариупольским коллегам запчасти для восстановления этой инфраструктуры.

Кроме того, по словам Минкина, специалисты проведут пилотную трамвайную линию. В ответ принимающая сторона завершит прорисовку маршрута и проведет полную ревизию, добавил он.



Предположительно все проектные решения будут представлены в конце августа.

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Фото: Дмитрий Фуфаев (Петербургский дневник)