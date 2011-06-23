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Петербургский "Горэлектротранс" восстановит движение электротранспорта в Мариуполе
Сегодня, 12:11
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Петербургский "Горэлектротранс" восстановит движение электротранспорта в Мариуполе

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Предприятие запустит в городе-побратиме пилотную трамвайную линию и поставит необходимые запчасти.

Северная столица в лице СПб ГУП "Горэлектротранс" намерена помочь городу-побратиму Мариуполю с частичным восстановлением движения электротранспорта. Об этом рассказал директор предприятия Денис Минкин в беседе с изданием "Петербургский дневник".

Как подчеркнул руководитель, в Мариуполе сохранился подвижной состав несмотря на напряженную ситуацию. А вот в сфере электрического транспорта, например, трамваев, городу потребовалось содействие. "Горэлектротранс" поставит мариупольским коллегам запчасти для восстановления этой инфраструктуры. 

Кроме того, по словам Минкина, специалисты проведут пилотную трамвайную линию. В ответ принимающая сторона завершит прорисовку маршрута и проведет полную ревизию, добавил он.

Предположительно все проектные решения будут представлены в конце августа. 

Ранее мы сообщили о том, что УВЗ поставит Петербургу стилизованные ретро-трамваи в 2023 году.

Фото: Дмитрий Фуфаев (Петербургский дневник)

Теги: гуп горэлектротранс, мариуполь, санкт-петербург, электрический транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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