В ГАТИ рассказали об ограничениях для движения транспорта с 26 октября

Работы не связаны с ремонтом дорожного покрытия.

В субботу, 26 октября, в Петербурге вступит в силу ряд ограничений для движений транспорта.

На день, с 26 по 27 октября, ограничения движения коснутся Заставской улицы от Цветочной улицы до железнодорожного проезда, а 27 октября - Цветочной улице от дома №28 по улице Коли Томчака до Заставской улицы. На участке "Ленэнерго" будет прокладывать электрокабель.

До 21 ноября ограничат движение транспорта по 1-му Муринскому проспекту от Лесного проспекта до Большого Сампсониевского проспекта. А с 28 октября по 6 ноября закроют направление движения транспорта по Лесному проспекту от Земледельческой улицы к 1-му Муринскому проспекту. Ограничения связаны с тем, что ОАО "РЖД" временно разместили ограждение для производства работ по косметичеcкому ремонту фасадов и нижних и внутренних пролетов железнодорожного путепровода.

Из-за прокладки водопровода ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" до 31 октября ограничат езду по перекрестку Ленинского проспекта и проспекта Кузнецова, при этом будет закрыт сквозной проезд по проспекту Кузнецова. Кроме того, водители не смогут проехать по Социалистической улице от улицы Марата до Боровой улицы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из-за ремонта КАД на востоке Петербурга ограничат скорость.

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