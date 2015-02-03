Петербургские врачи заявили, что вакцинация могла бы спасти 58 тыс. жизней хирургических пациентов

Ученые исследовали коронавирус у хирургических пациентов.

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета поучаствовали в международном исследовании коронавируса у хирургических пациентов. В работе приняли участие 15 тыс. учёных из 122 стран мира. Об этом сообщили в пресс-службе СПбГУ.

Специалисты пришли к выводу, что благодаря вакцинации, можно было бы избежать как минимум 58 тыс. смертей пациентов в год. Эксперты проанализировали, как болезнь влияет на плановую хирургическую помощь. За первую волну отменили и отложили 70% плановых операций по всему миру – 28 млн хирургических вмешательств. Из-за этого некоторые пациенты скончались, так и не получив помощь.

Данное исследование является рекордным по числу специалистов, которые внесли вклад в исследование.

Ранее мы писали, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболели 1437 человек.

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