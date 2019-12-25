Петербургские врачи получают в среднем более 121 тыс. рублей

Больше всех получают медики, работающие в больницах для коронавирусных больных и на станциях скорой помощи.

Глава территориального фонда ОМС Александр Кужель рассказал, сколько получают петербургские медики. По данным на 1 сентября 2020 года, средняя зарплата у врачей составляет 121,9 тысяч рублей, у медсестер – 73,6 тысяч, у младшего медперсонала – 63,2 тысячи рублей. Такие цифры Кужель озвучил на заседании правительства 20 октября.

Со слов специалиста, в этот показатель входят доходы из разных источников финансирования. Больше всех получают медики, работающие в больницах для коронавирусных больных и на станциях скорой помощи.

В списке клиник с самыми высокими зарплатами лидирует Боткинская больница. В этом учреждении врачи получают в среднем 192,5 тысяч рублей в месяц, медсестры – 118,4 тысячи, а младший медперсонал – 73,5 тысяч рублей.

Кроме того, в топ-5 по оплате труда вошли Покровская больница, Городская больница Святого Георгия, станция скорой помощи (Колпино), Городская больница №20 и другие медучреждения Петербурга.

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