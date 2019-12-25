Врачи положительно относятся к возможному введению QR-кодов в Петербурге

За введение меры проголосовали главврач Покровской больницы, ректор ПСПбГМУ имени академика И.П. Павлова и генеральный директор НМИЦ имени Алмазова.

Из-за усложняющейся эпидемиологической обстановки в Петербурге заговорили о вероятности введения системы QR-кодов для посещения мероприятий, фитнес-клубов и других заведений. О том, как идею восприняли петербургские врачи, рассказали коллеги из "Петербургского дневника".

По мнению главврача Покровской больницы Марины Бахолдиной, люди думают, будто "где-то идет война, которая никогда не затронет нас", к тому же, привились не все, поэтому следует ввести QR-коды. Свое мнение также высказал ректор ПСПбГМУ имени академика Павлова Сергей Багненко. Он поддерживает реализацию инициативы и готовит подобные меры в университете.

Генеральный директор Центра имени Алмазова Евгений Шляхто обратил внимание, что из-за безответственного поведения горожан создается значительная угроза заражения. С позицией Шляхто согласен главврач больницы имени Боткина Денис Гусев. Он отметил, что безответственность одних людей отнимает койки у других. А те, кто раньше отрицал болезнь, а потом заболел в тяжелой форме, жалеют, что не вакцинировались.

Вместе с тем врачи напоминают о необходимости привиться от коронавируса. Ранее главврач больницы имени Семашко рассказал о важности вакцинации от COVID-19.

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