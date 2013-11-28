Петербургские волонтеры помогут приютам для животных

Молодые горожане устроят субботники, поучаствуют в выгуле собак, помогут проводить строительные работы.

В пятницу, 29 октября, тысяча молодых волонтеров Петербурга при поддержке комитета по молодежной политике посетят приюты для животных. Там проведут субботники, передадут корма и помогут сотрудникам приютов.

Всю неделю представители молодежи города собирали корм и хозяйственные средства, которые передадут приютам. Планируется посетить "Келттский Ангел", "Ковчег", "КотКурорт", "Убежище", "Ржевка", "Ильинка", БФ "Помощь бездомным собакам", "Мурка и Барбос", "Теремок", "Добрый Город", "Брошенный Ангел".

Во времена ужесточенных ковидных мер стало уделяться чуть меньше внимания бездомным животным, многие приюты оказались в непростой ситуации и испытывают нехватку волонтеров. Поэтому молодежь Петербурга не остается в стороне и заботится о животных, которые нуждаются в любви и ласке и преданно ждут своих хозяев. Амелин Александр, начальник Федерального Штаба Волонтерской Роты

Ранее мы писали, что в Петербурге обучили эковолонтеров.

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