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Петербургские волонтеры показали забавные фото нерпёнка, который пытался сбежать 
Сегодня, 12:52
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IRINA_CHALKINA

Петербургские волонтеры показали забавные фото нерпёнка, который пытался сбежать 

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Петербуржцы в комментариях прозвали малыша "ждуном".

В понедельник, 18 мая, петербургские волонтеры показали забавные фото нерпёнка, который пытался сбежать. Фотографии опубликовал  "Фонд друзей балтийской нерпы".

Волонтеры показали кадры, на которых видно, что серенький нерпенок пытался сбежать. Но что-то пошло не так и малыш провалил миссию. Мини-фоторепортаж назвали "Когда побег не удался".

Петербуржцы в комментариях прозвали малыша "ждуном" и отметили, что скоро малыш станет больше и тогда его план сможет осуществиться. 

Ранее мы сообщали о том, что в понедельник температура воздуха в Петербурге будет ниже нормы.

Фото:"Фонд друзей балтийской нерпы"/вк

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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