Петербуржцы в комментариях прозвали малыша "ждуном".

В понедельник, 18 мая, петербургские волонтеры показали забавные фото нерпёнка, который пытался сбежать. Фотографии опубликовал "Фонд друзей балтийской нерпы".

Волонтеры показали кадры, на которых видно, что серенький нерпенок пытался сбежать. Но что-то пошло не так и малыш провалил миссию. Мини-фоторепортаж назвали "Когда побег не удался".

Петербуржцы в комментариях прозвали малыша "ждуном" и отметили, что скоро малыш станет больше и тогда его план сможет осуществиться.

Ранее мы сообщали о том, что в понедельник температура воздуха в Петербурге будет ниже нормы.

Фото:"Фонд друзей балтийской нерпы"/вк