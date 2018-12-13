Петербургские волонтеры готовят окрепших нерп к возвращению в Финский залив

Неделю назад четверых серых тюленей Гаккову, Марта, Бронку и Саркюлю перевели в уличный бассейн.

В понедельник, 13 мая, стало известно о том, что "Фонд друзей балтийской нерпы" готовят окрепших нерп к возвращению в Финский залив. Об этом информирует пресс-служба "Водоканала".

Так, тюленей Дубровского, Нерву, Гаккову, Марта, Бронку и Саркюлю уже перевели в уличный бассейн. Имена малышам дали по местам, где их нашли. А нерпа Марта получила свое имя в честь зоолога Марта Юсси.

Отметим, что недавно в руки к волонтерам попал еще один детеныш нерпы. Его нашли у базы отдыха "Окуневая" на берегу Финского залива. Известно, что самка была истощена и имела проблемы с кишечником. В данный момент она восстановилась и уже ест самостоятельно.

Волонтеры Вячеслав и Елена уже более 10 лет спасают редких краснокнижных животных - балтийских кольчатых нерп.

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Видео:Piter.TV