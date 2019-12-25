Петербургские ученые разрабатывают назальный спрей для лечения коронавируса

Препарат сможет задержать инфекцию в верхних дыхательных путях или снизить ее дозу, чтобы организм легче справился с болезнью.

Исследователи из СПбГУ и НИИ гриппа имени Смородинцева начали разработку белкового препарата, способного бороться с коронавирусом. Об этом рассказали в пресс-службе университета.

В работе ученые используют белковый домен другого коронавируса, источника сезонных ОРВИ, который считается менее опасным. Оба вируса крепятся к клетке похожими белковыми фрагментами через один и тот же рецептор. Препарат начнет работать, если входы в клетки закроются с помощью домена того самого коронавируса HCoV-NL63.

Семейство коронавирусов заражают людей и животных с помощью шиповидных белковых отростков, прикрепляясь на рецепторы здоровых клеток и проникая внутрь. В случае бушующего в мире коронавируса SARS-CoV-2, патоген прикрепляется к особому ферменту, участвующему в регуляции артериального давления в организме человека. Ученые выяснили, что с тем же рецептором взаимодействует упомянутый неопасный коронавирус, который для входа в клетку использует тот же самый белок, что и "злой" коронавирус.

Получается, можно попробовать с помощью фрагмента слабого вируса закрыть участок рецептора ACE2, чтобы сильный вирус тоже не смог проникнуть внутрь – место входа будет занято. рассказала старший научный сотрудник лаборатории биологии амилоидов СПбГУ Анна Аксёнова.

Исследователи намерены наработать много белка-блокатора от лабораторных штаммов бактерий и создать на его основе спрей для носа и горла или глазные капли, которые смогут предотвращать распространение COVID-19. Препарат сможет помочь, задерживая вирус еще в верхних дыхательных путях до его попадания в легкие. Или же спрей снизит дозу инфекции, и организм легче с ней справится.

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Фото: пресс-служба СПбГУ