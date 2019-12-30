Фабрики выпускали продукцию для нужд Красной армии и населения.

В понедельник, 27 января, Петербургские историки рассказали, как работали кондитерские фабрики блокадного Ленинграда. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Ученый Санкт-Петербургского государственного университета Михаил Ходяков отметил, что в годы Великой Отечественной войны кондитерские фабрики работали ленинграда работали несмотря на изоляцию. Так, с предприятия выходили трюфели, "Мишку на Севере" и "Чернослив в шоколаде". Продукция была направлена на нужды Красной армии.

Историк отметил, что в конце 1941 у предприятий наблюдалась серьезная нехватка сырья, поэтому производство было урезано.

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