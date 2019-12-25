Ученые из Петербурга рассказали, чем опасен сухпаек Минобороны для военных, служащих на Крайнем Севере

Ученые из ИТМО, занимающиеся разработкой альтернативного пайка для использования в условиях Крайнего Севера, рассказали о недостатках существующего пайка Минобороны РФ.

Аспирант петербургского Университета ИТМО Артем Лепешкин рассказал, чем может быть опасен сухпаек, который в данный момент используют российские военные в условиях Крайнего Севера. По его словам, набор продуктов низкокалориен, содержит мало необходимых витаминов, к тому же абсолютно невкусен. А главное, что продукты питания, содержащиеся в пайке, не покрывают потребность в макро- и микронутриентах в организме человека.

Мы изучили текущие пайки — они, конечно, далеки от идеала. В него добавляют совсем немного компонентов для большей калорийности, однако этого недостаточно, чтобы закрыть потребность человека в макро- и микронутриентах. То есть наша первоначальная задача состояла в том, чтобы исправить текущий паек — баланс белков, жиров и углеводов, витаминов, минералов, а также поработать над органолептикой продуктов. Честно, если судить по вкусу, то большинство из нас это есть просто не будет. - рассказал исследователь в интервью Piter TV

Еже одной важной недоработкой Минобороны ученый считает невозможность нормального разогрева пищи. Более того, существующая система является пожароопасной и в полевых условиях может привести к пожарам и даже взрывам.

Сейчас это пламя, вызванное специальной горючей таблеткой. Средство крайне неудобное. Химическое пламя с легкостью может сжечь твою еду. К тому же это пожароопасно. Его непросто снимать с огня, люди обжигаются, разогретая упаковка падает. Это пожаро и взрывоопасно.

В качестве альтернативы петербургские ученые предлагают современные методы химического подогрева пищи. В таких случаях для разогрева еды в специальной упаковке нужна простая вода. Она вступает в химическую реакцию с безопасным реагентом, позволяя подогреть пищу без огня.

Плохое питание на Севере, напоминают исследователи, может привести к физическим и психологическим проблемам: психоневрологическим, сердечно-сосудистым заболеваниям, дисбактериозу и расстройствам ЖКТ.

Ранее мы рассказали, что исследователи из Петербурга разработали современную замену существующим армейским сухпайкам для условий Арктики.