Петербургские театры встретят новый сезон обновленными

В администрации города рассказали о мероприятиях по ремонту и реставрации театров.

В преддверии нового театрального сезона 2023-2024 годов во многих культурных учреждениях Петербурга завершаются ремонтные работы и реставрация помещений, фасадов и интерьеров. Дополнительно специалисты занимаются установкой и обкаткой модернизированного оборудования. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы администрации главы города.

Известно, что в ноябре 2023 года завершатся работы по замене оконных блоков дворовых фасадов здания Театра комедии имени Н.П.Акимова. В том же месяце в здании Детского драматического театра "На Неве" завершатся мероприятия по монтажу систему видеонаблюдения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией посетителей, контроля и управления доступом. А в первом зимнем месяце следует ожидать конца реставрационных работ интерьеров для здании Театра имени Ленсовета. В декабре рабочие сдадут ремонт фасада здания театра "Приют комедианта" со стороны Садовой улицы.

Губернатор северной столицы пояснил, что общий объем финансирования ремонта городских театров, подведомственных Комитету по культуре Петербурга, вза текущий год составил 796 млн рублей. На следующий год из бюджета города на данные цели будет выделено 987 млн рублей. Частично работы завершатся в 2024 году. В мае планируется закончить реставрацию и ремонт помещений Государственной академической капеллы, а в декабре обновятся фасады Камерного музыкального театра "Санкт-Петербургъ Опера". Дополнительно на 2024 год запланировано завершение начатых в 2021 году работ по капитальному ремонту и реставрации здания Театра балета имени Леонида Якобсона на улице Маяковского.

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Фото: Piter.tv