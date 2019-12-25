Петербургские школьники проследят за ходом экспедиции судна "Академик Трешников"

В состав детского экипажа вошли пятнадцать человек.

В школе №246 Приморского района создана нештатный экипаж научно-экспедиционного судна "Академик Трешников". 15 учеников, которые занимаются в "морском классе", планируют издать детский исторический вахтенный журнал.

Школьники изучают морское дело, историю мореплавания и географические открытия. По словам главы Приморского района Николая Цеда, ребята расширяют свой кругозор, познают основы научных исследований и могут пойти по стопам мореплавателей.

Отметим, что на данный момент судно "Академик Трешников" находится в антарктической экспедиции, в море Беллинсгаузена.

Ранее мы писали, что загоревшееся в Охотском море судно буксируют к берегу.

Фото: Википедия