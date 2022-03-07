Петербургские правоохранители записали видео в поддержку российских военных

Участники ролика просят народ сплотиться и поддержать действия солдат и решение президента.

Сотрудники полиции Петербурга и Ленобласти создали ролик в поддержку военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине. Видео опубликовали в аккаунте ГУ МВД региона на платформе Instagram.

Участники проекта совместно зачитали строки стихотворения Константина Фролова-Крымского "Мы русские". Сотрудники правоохранительных органов вспомнили имена личностей, которые гордились своей национальностью, называя себя русскими. Участники ролика попросили народ сплотиться и поддержать действия солдат и решение президента.

Ранее на Piter.tv: Россия прекратит спецоперацию при выполнении требований Киевом.

Фото: Instagram / spb_police