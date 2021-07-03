Петербургские полицейские сыграли в футбол с фанатами

Несмотря на то, что в Петербурге закончились матчи Евро-2020, футбол из города не пропали. В сети появился ролик, как у стадиона "Зенита" фанаты сыграли в футбол с местными стражами порядка.
На кадрах видно, как недалеко от входа на арену полицейский вместе с горожане решили немного поиграть мяч. Один сотрудников правоохранительных органов сначала продемонстрировал свое умение чеканить, после чего сыграл в стеночку с одним из фанатов.
Напомним, что сегодня в Баку и Мюнхене сыграют сборные Дании и Чехии, а также Украины и Англии. Победители обоих четверть финалов сыграют друг с другом в следующей стадии турнира. Отметим, что в первой игре датчане открыли счет прямо в начале матча и пока продолжают вести в счете.
Видео: Telegram / LifeShot
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все