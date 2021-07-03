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Дания отрыла счет в матче против Чехии

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Гол забили на 4-ой минуте матча.

Сборная Дании отрыла счет в матч против Чехии в 1/4 финала Евро-2021. Счет на 4 минуте открыл полузащитник немецкого клуба "Боруссия" Томас Дилейни.

Счет был открыт после назначенного у ворот чехов углового. После подачи с углового флажка Дилейни головой направил мяч в сетку ворот Томаша Вацлика.

Напомним, что победитель этой встречи сыграет в полуфинале с кем-то из пары Украина-Англия. В параллельном полуфинале сыграют Испания и Италия. 

Видео: Instagram / fennestad

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Категории: Спорт, Тема дня, Лента новостей,

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