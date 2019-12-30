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Петербургские полицейские раскрыли разбойные нападения на автозаправки
Сегодня, 15:58
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arteliseev

Петербургские полицейские раскрыли разбойные нападения на автозаправки

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Злоумышленник был ранее судим.

Инциденты произошли 9 января в два и три часа ночи на автозаправках по проспекту Народного Ополчения, 16 и улице Кубинской, 92, сообщает ГУ МВД по СПб и ЛО.

Схема, по которой действовал злоумышленник, была одна: он заходил на заправку и, угрожая сотруднице ножом, требовал открыть кассовый аппарат. Сумма хищения составила 17 тысяч рублей. 

В ходе проверки сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Московскому району задержали 28-летнего жителя города Олонец, Республики Карелия. При досмотре у подозреваемого изъяли нож, также выяснилось, что мужчина был ранее судим. 

Возбуждено уголовное дело по статье162 УК РФ (разбой).

Ранее мы сообщали, что неизвестный мужчина поджег коляску на Моховой. 

Фото: pxhere.com

Теги: петербург, полиция, разбойное нападение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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