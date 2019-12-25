В Петербурге поймали начинающих Бонни и Клайда, ограбивших ювелирный магазин

Витрину обчистили на 119 тысяч рублей.

В пятницу, 4 сентября, в Петербурге поймали 37-летнего горожанина и 36-летнюю уроженку Всеволожска, подозреваемых в крупном ограблении. Как стало известно Piter.TV, начинающие Бонни и Клайд обчистили витрину магазину "Мир Сувениров" на Большой Конюшенной улице. Кража украшений на сумму свыше 119 тысяч рублей произошла 24 августа.

Отмечается, что оба вора не работают, мужчина ранее был неоднократно судим за грабежи и кражи, а также принудительно направлялся в психбольницу после оправдания по статье о сбыте наркотиков и умышленном уничтожении чужого имущества. Женщина также была осуждена на пять лет за хранение наркотиков.

Возбуждено уголовное дело, полиция выясняет, причастны ли задержанные к другим преступным эпизодам.

Ранее мы писали, что похищение автомобиля обернулось для петербуржца годом в колонии.

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