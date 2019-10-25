Петербургская группа посвятила клип бездомных людям

В основу сюжета положены реальные истории.

Петербургские музыканты сняли клип с участием бездомных людей. Группа "Грачи прилетели" опубликовала видео на песню "Пускай" на своем канале в YouTube 23 октября.

Клип основан на реальных событиях. Часть 6-тиминутного ролика посвящена историям людей без определенного места жительства. Его героями стали люди без дома из Петербурга и Москвы, а также волонтеры московской благотворительной организации "Дом Друзей".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Лидер Rammstein снимает новый клип на "Ленфильме".

Видео: Грачи Прилетели / YouTube