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Петербургская группа посвятила клип бездомных людям

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В основу сюжета положены реальные истории.

Петербургские музыканты сняли клип с участием бездомных людей. Группа "Грачи прилетели" опубликовала видео на песню "Пускай" на своем канале в YouTube 23 октября. 

Клип основан на реальных событиях. Часть 6-тиминутного ролика посвящена историям людей без определенного места жительства. Его героями стали люди без дома из Петербурга и Москвы, а также волонтеры московской благотворительной организации "Дом Друзей". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Лидер Rammstein снимает новый клип на "Ленфильме". 

Видео: Грачи Прилетели / YouTube 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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