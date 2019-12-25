Петербургские медики могут купить билеты в театр Райкина за 10 рублей

Такой подарок театр сделал к предстоящему Дню медика.

Петербургский театр эстрады имени Аркадия Райкина решил поддержать медиков, ведущих борьбу с коронавирусной инфекцией. В театре запустили акцию к предстоящему Дню медика. Информация опубликована в официальных соцсетях театра.

Так с 21 мая и по 21 июня врачи, фельдшеры, водители скорой и весь медперсонал, который занимается лечением пациентов с коронавирусной инфекцией, может купить билет на любой спектакль из репертуара за 10 рублей.

Все билеты имеют открытую дату, потому что все культурные учреждения города закрыты до особого распоряжения.

Ранее врач объяснил, почему в Петербурге от коронавируса умирают реже, чем от гриппа.

Фото: ВК/ Театр Эстрады им. Аркадия Райкина