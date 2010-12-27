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В Румянцевском саду в Петербурге вырубят 72 дерева
Сегодня, 20:34
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nadezhda_sib

В Румянцевском саду в Петербурге вырубят 72 дерева

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На месте больных деревьев в следующем году высадят новые.

На улице Замшина начали вырубать деревья. Румянцевский сад останется без 72 вязов из-за болезни. 

Вырубкой деревьев занимается садово-парковое хозяйство "Калининское". Деревья страдают голландской болезнью, способы излечения от которой неизвестны. Порубочный билет выдан комитетом по благоустройству Петербурга. 

На пустом месте в следующем году посадят новые деревья, ими должны стать липы. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы высказали свои пожелания по концепции будущего арт-парка. 

Фото: pixabay.com 
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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