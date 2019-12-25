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Петербургские художники нарисовали портрет Корнея Чуковского на скале в ЮАР
Сегодня, 9:35
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Петербургские художники нарисовали портрет Корнея Чуковского на скале в ЮАР

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В соцсетях художники поблагодарили писателя за детскую мечту побывать в Африке.

Уличные художники HoodGraff из Петербурга оставили в Африке след русской культуры: на скалах в Западно-Капской провинции Южно-Африканской республики, в Кейптауне, они нарисовали портрет советского поэта и детского писателя Корнея Ивановича Чуковского. 

Художники отметили, что именно благодаря писателю у них появилась мечта побывать в Африке. 

Корней Иванович сам никогда не был в Африке, но в нашем детстве представление о реке Лимпопо сложилось по его сказке. Как однажды советский доктор Айболит (или Doctor Ouch, так его называют за рубежом) вылечил шоколадом и гоголь-моголем животных в Африке.

художники

Прошлым летом художники со всего постсоветского пространства оставили свой след в горах Северной Осетии.

Фото: HoodGraff / Вконтакте

Теги: африка, граффити, корней чуковский, петербург
Категории: Лента новостей,

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