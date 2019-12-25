В соцсетях художники поблагодарили писателя за детскую мечту побывать в Африке.

Уличные художники HoodGraff из Петербурга оставили в Африке след русской культуры: на скалах в Западно-Капской провинции Южно-Африканской республики, в Кейптауне, они нарисовали портрет советского поэта и детского писателя Корнея Ивановича Чуковского.

Художники отметили, что именно благодаря писателю у них появилась мечта побывать в Африке.

Корней Иванович сам никогда не был в Африке, но в нашем детстве представление о реке Лимпопо сложилось по его сказке. Как однажды советский доктор Айболит (или Doctor Ouch, так его называют за рубежом) вылечил шоколадом и гоголь-моголем животных в Африке. художники

Прошлым летом художники со всего постсоветского пространства оставили свой след в горах Северной Осетии.

Фото: HoodGraff / Вконтакте