Петербургские гайд-парки оборудуют до 15 июня

Места для проведения митингов должны быть оборудованы сценой, заграждениями и камерами.

Согласно проекту постановления правительства, который проходит антикоррупционную экспертизу на данный момент, следует, что петербургские гайд-парки должны оборудовать. Администрация города предложила дополнительно оснащать зоны волеизъявления горожан.

Места проведения массовых мероприятий оснастят сценой или мобильным подиумом, камерами, ограждениями, металлодетекторами, а также общественными туалетами (на четыре штуки приходится по 500 человек), специалисты подключат точку электроэнергии, урны, а также камеры.

Проекты оборудования разработают районные администрации. Площадки должны подготовить до 15 июня 2021 года.

Ранее мы писали, что петербуржцев попросили воздержаться от посещения скверов и садов в связи с просушкой.

Фото: Piter.TV