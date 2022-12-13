Петербургские чиновники объяснили утренний вой сирены в центре

Как рассказали в местной администрации, из-за неправильной эксплуатации устройства "произошло самопроизвольное срабатывание".

В Петербурге чиновники объяснили утренний вой сирены в центре города. Горожане услышали его в четверг, 23 марта, пишут "Невские новости".

На минувшей неделе петербуржцы услышали звук сирены в районе 12-й Красноармейской улицы. Некоторые горожане от испуга побежали к ближайшей станции метро. Выяснилось, что вой раздавался в нежилом здании - дом № 18–20, литера А.

Как рассказали в местной администрации, из-за неправильной эксплуатации устройства "произошло самопроизвольное срабатывание". По итогам проверки администрация направила обращение в правоохранительные органы.

Ранее проверка систем оповещения в Петербурге пройдёт в "тихом" режиме. В городе не будут включать громкоговорители.

Фото: phxere

