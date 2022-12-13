Проверка систем оповещения в Петербурге пройдёт в "тихом" режиме

В городе не будут включать громкоговорители.

В среду, 1 марта, в Северной столице объявлена комплексная техническая проверка готовности систем оповещения населения. Изначально жителей города предупреждали о включении сирен громкоговорителей, однако накануне вечером выяснилось, что мероприятия пройдут без звуковых сигналов. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

Так, в период с 10:35 до 10:45 проверка состоится в "тихом" режиме. Решение включить сирены и громкоговорители было актуально ещё в 16:20 28 февраля, однако к 23:00 формат проверки решили поменять.

Напомним, что мероприятия проводятся для отработки действий дежурных и оперативных служб и оповещения населения по регламенту во время чрезвычайной ситуации.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти отменили проверку систем оповещения.

Фото: ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти