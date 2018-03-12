"Ему было все по плечу": петербургские артисты скорбят по Олегу Табакову

Петербургские артисты рассказали, что значит для них кончина заслуженного артиста Олега Табакова.

В Москве на 82 году из скончался заслуженный артист России Олег Табаков. Известно, что 12 марта в 16.15 у актера произошла остановка сердца. Отметим, что он тяжело болел, однако сцену не оставлял и продолжал свою деятельность.

Народная артистка Российской Федерации Ирина Мазуркевич выразила соболезнования и призналась, что Табакова считает символом эпохи. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

Олег Павлович был выдающимся артистом, режиссером, педагогом. Он оставил после себя блестящую школу с большим количеством выдающихся артистов, он создал театр, он сделал очень много для нашего искусства. Ирина Мазуркевич

Актер Борис Смолкин поддерживает мнение Ирины, а также отметил, что смерть Табакова стала для всех шоком.

В такие моменты трудно отыскать какие-то правильные слова. Но понятно, что это великая потеря для страны, для нашего театра. Я лично бесконечно скорблю об его уходе. Борис Смолкин

Театральный режиссер Юрий Мамин называет погибшего "больше, чем выдающийся артист".

Ему было все по плечу. Кроме того, он вырастил прекрасных учеников в своем театре "Табакерка". Он прожил долгую жизнь, за которую успел сделать многое, что не дано многим другим людям. Мы будем вспоминать о нем с благодарностью. Юрий Мамин

В настоящее время дата прощания с великим актером еще не установлена.

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Фото: tabakov.ru