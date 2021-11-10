Петербургские Росгвардейцы обнаружили коммунальную аварию на Купчинской улице

Во Фрунзенском районе Петербурга наряд Росгвардии обнаружил и оцепил место коммунальной аварии, а также вызвал аварийную службу.

В понедельник, 4 декабря, сотрудники отдела вневедомственной охраны по Фрунзенскому району Петербурга заметили пар, исходящий из-под земли возле жилого дома на Купчинской улице. Наряд Росгвардии немедленно вызвал аварийную службу на место коммунальной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Петербурга

Росгвардейцы оцепили опасный участок, на котором произошел прорыв трубы горячего водоснабжения. Они также использовали средства голосового усиления в служебном автомобиле для оповещения жильцов дома о необходимости убрать припаркованные автомобили. Некоторые автовладельцы были оповещены, получив звонок от наряда ОВО на номера мобильных телефонов, оставленных под лобовым стеклом машин.

Вскоре после этого специалисты прибыли на место аварии и приступили к устранению дефекта. После завершения работ сотрудники вневедомственной охраны продолжили патрулирование.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы задержали двух похитителей дорогого смартфона в Петербурге.

Фото: Росгвардия Петербурга