  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургская прокуратура требует заблокировать сайт для зацеперов
Сегодня, 14:20
78
smirenny

Петербургская прокуратура требует заблокировать сайт для зацеперов

0 0

Иск находится на рассмотрении.

В среду, 7 апреля, прокуратура метрополитена Петербурга нашла сайт, на котором заметили видео, пропагандирующий запрещенный способ проезда на поездах, так называемый зацепинг, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточним, что за проезд на местах, не приспособленных для проезда пассажиров (крыша вагона, подножки), установлена административная ответственность. 

Прокуратура подавала в суд иск с требованием заблокировать сайт. Иск находится на рассмотрении.

Ранее мы писали, что генпрокуратура РФ направило дело Арашуковых в Верховный суд.

Фото: Piter.TV

Теги: зацеперы, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии