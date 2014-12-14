Петербургская прокуратура требует заблокировать сайт для зацеперов

Иск находится на рассмотрении.

В среду, 7 апреля, прокуратура метрополитена Петербурга нашла сайт, на котором заметили видео, пропагандирующий запрещенный способ проезда на поездах, так называемый зацепинг, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточним, что за проезд на местах, не приспособленных для проезда пассажиров (крыша вагона, подножки), установлена административная ответственность.

Прокуратура подавала в суд иск с требованием заблокировать сайт. Иск находится на рассмотрении.

Ранее мы писали, что генпрокуратура РФ направило дело Арашуковых в Верховный суд.

Фото: Piter.TV