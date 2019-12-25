Петербургская прокуратура разбирается с увольнением болеющего горожанина

Прокуратура защищает уволенного из-за болезни петербуржца.

Прокуратура Центрального района по обращению провела проверку соблюдения трудового законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, работник был незаконно уволен во время больничного. Болезнь подтверждается справкой от врача.

Прокурор района в адрес генерального директора организации внес представление, устранение прав работника находится на контроле прокуратуры района.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга занялась деятельностью организации, нелегально выдававшей займы.

Фото: Piter.TV

