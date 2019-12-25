Петербургская прокуратура разбирается с увольнением болеющего горожанина

Прокуратура Центрального района по обращению провела проверку соблюдения трудового законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, работник был незаконно уволен во время больничного. Болезнь подтверждается справкой от врача.
Прокурор района в адрес генерального директора организации внес представление, устранение прав работника находится на контроле прокуратуры района.
Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга занялась деятельностью организации, нелегально выдававшей займы.
Фото: Piter.TV
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