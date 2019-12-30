Петербургская прокуратура заявила о нарушениях в деятельности оппозиционного движения "Весна"

Движению внесли представление.

Прокуратура Фрунзенского района внесла представление оппозиционному движению "Весна" с требованием прекратить протестные акции, рассказали 30 января в официальной группе движения "ВКонтакте". Ведомство заявило, что обнаружило нарушение в работе движения: отсутствие контроля за активистами и неправильное проведение митингов.

Активисты отметили, что 10 января был задержан федеральный координатор "Весны" Богдан Литвин. Движение считает это давлением на независимую организацию и предполагают, что подобные представления могут дойти и до организаций, участники которых преследовались за проведение мирных собраний.

"Весна" уверена в правильности своих действий и опирается на право свободы собраний и право общественных объединений не отвечать за деятельность своих членов. Оппозиционеры намерены обжаловать решение прокуратуры в других инстанциях.





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Фото: Движение "Весна" / "ВКонтакте"