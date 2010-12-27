  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге поликлинику приговорили к выплате миллиона рублей за смерть неродившегося ребенка
Сегодня, 12:34
135
Alena_Zinovieva

В Петербурге поликлинику приговорили к выплате миллиона рублей за смерть неродившегося ребенка

0 0

Врачи допустили ошибку, своевременно не диагностировав внутриутробную гипоксию плода.

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении городской поликлиники №49. Ее приговорили к выплате миллиона рублей морального вреда за смерть неродившегося ребенка. Об этом сообщает пресс-служба городского прокуратуры.

Суд установил, что врачи своевременно не диагностировали внутриутробную гипоксию плода. Беременную женщину не госпитализировали и не оказали своевременную помощь, из-за чего ребенок умер.

Ранее мы писали, что в Москве умерла полугодовалая девочка после отказа ее госпитализировать в больницу.

Фото: Piter.TV

Теги: врачебная ошибка, гипоксия, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии